Moody’s, outlook negativo per le banche europee nel 2021

(Teleborsa) – Moody’s ha annunciato outlook negativo per le banche dell’area dell’euro, del Regno Unito, dei paesi nordici e dei paesi dell’Europa centro-orientale per il 2021. Gli istituti dovranno affrontare “un clima economico difficile causato della lenta ripresa economica, dai crescenti problemi della qualità del credito e delle indebolite prospettive di redditività, ha affermato la società di ratig in un rapporto pubblicato oggi.

In tutta l’area euro, “la performance dei prestiti si indebolirà, mentre la debole redditività dovuta alle inefficienze croniche sarà aggravata dall’aumento dei default e dalla contrazione dei margini di interesse netti”, secondo Moody’s, che indica la strada della riduzione dei costi e degli investimenti digitali come parziale soluzione per contrastare la pressione sui istituti.

In Gran Bretagna, l‘impatto della Brexit sarà secondario rispetto agli impatti pandemici previsti, secondo l’agenzia di rating, che afferma: “La contrazione economica del Regno Unito sarà più profonda della media dell’area dell’euro e il recupero ai livelli pre-crisi richiederà più tempo, compromettendo le opportunità di business”.

“La nostra decisione di mantenere una prospettiva negativa per le banche europee il prossimo anno riflette le nostre aspettative che i fondamentali del credito bancario si indeboliranno a seguito della pandemia da coronavirus” – ha affermato Carola Schuler, managing director Banking di Moody’s Investors Service – In tempi così incerti, capitale forte e liquidità saranno i punti di forza chiave per le banche, mentre le politiche monetarie accomodanti forniranno un certo supporto”.