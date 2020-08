Moody’s mantiene sotto osservazione rating London Stock Exchange

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia di rating Moody’s mantiene sotto osservazione il rating di lungo termine del London Stock Exchange – oggi al livello A3 – con implicazioni negative, in vista di un possibile downgrade di un gradino (one notch) a Baa1.

La decisione di mettere in review il rating di LSE è stata presa un anno fa, in seguito all’annuncio dell’acquisizione della startup Refinitive per 27 miliardi di dollari. Un’operazione che la società che gestisce la Borsa di Londra finanzierà per la metà con nuovo debito (13,5 miliardi di dollari) e comporterà la cessione di Borsa Italiana e MTS per motivi antitrust.

Moody’s ha affermato che la sua revisione del rating si concentra sui piani di LSE di acquisto ed integrazione di Refinitiv, inclusa la valutazione dei flussi di cassa e della redditività della business combination, e che l’azione più probabile sarà un downgrade del rating.

Moody’s ha comunque assicurato che, nel lungo termine, potrebbe nuovamente aggiornare il rating del LSE, se vi fossero prove evidenti che Refinitiv è stata integrata con successo e secondo i piani definiti dalla Borsa di Londra.

Tuttavia vi sono anche altri fattori che pesano sul merito di credito della società-mercato, di carattere normativo ed in caso di esito negativo della Brexit.