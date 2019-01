Moody’s, crescita Eurolandia robusta ma rischi da commercio e rallentamento mondiale

editato in: da

(Teleborsa) – Le prospettive per i titoli sovrani dell’area dell’euro, quest’anno, sono stabili in quanto la crescita economica “rimarrà robusta” nella regione e il carico del debito pubblico si attenuerà leggermente.

Lo afferma Moody’s che si aspetta un rallentamento della crescita all’1,9% per l’area euro e cita le “crescenti tensioni commerciali e il rallentamento dell’economia globale” tra i maggiori rischi al ribasso esterni alle favorevoli condizioni macroeconomiche che “vediamo per Eurolandia quest’anno”.

L’agenzia sottolinea inoltre che “l’incertezza su una potenziale escalation del protezionismo e i timori su come si muoveranno le politiche economiche potrebbero avere un impatto negativo sia sulla fiducia sia sugli investimenti”.

Alto debito sarà limite per rating Italia e Spagna

“L’elevato indebitamento del Governo – avverte Moody’s – resterà un limite per il rating per alcuni paesi dell’area euro, fra i quali Italia, Portogallo e Spagna”. Anche se il debito pubblico dei paesi di Eurolandia continuerà gradualmente a calare nel 2019, all’84% del PIL “è ancora molto più alto dei livelli precedenti alla crisi finanziaria”.