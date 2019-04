Moody’s, Banche europee: multe per 16 miliardi di dollari tra 2012 e 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Un conto davvero salato per le banche europee che tra il 2012 e il 2018 hanno pagato multe per oltre 16 miliardi di dollari per riciclaggio di denaro sporco e violazione delle sanzioni commerciali imposte dagli Stati Uniti nei confronti dei cosiddetti Stati-canaglia, che Washington considera una minaccia per la pace mondiale. La parte più sostanziosa delle multe, infatti, è stata imposta proprio dagli Stati Uniti, con in testa il Dipartimento di Giustizia, responsabile per oltre il 75% delle sanzioni comminate.

Lo dice il Report diffuso da Moody’s intitolato “Le costose minacce del riciclaggio di denaro sporco e delle violazioni delle sanzioni economiche”. Il conto più alto, nel periodo preso in esame, è toccato alla francese Bnp Paribas, che nel 2014 ha pagato 8,9 miliardi di dollari per aver violato l’embargo commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, Iran e Sudan.

Medaglia d’argento con 1,9 miliardi di dollari pagati nel 2012, alla britannica Hsbc, sanzionata per aver facilitato il riciclaggio di denaro sporco dei narcotrafficanti messicani e per aver violato le sanzioni economiche contro Birmania, Cuba, Iran, Libia e Sudan.

Al terzo posto la tedesca Commerzbank, che nel 2015 ha pagato 1,4 miliardi di dollari per aver agevolato transazioni finanziarie con Stati-canaglia come il Sudan.

Ora, spiega l’analisi dell’agenzia di rating, sono entrate in scena anche le Autorità europee che stanno intervenendo in modo più incisivo e concreto rispetto al passato affinando sempre di più i propri strumenti normativi.