Monrif, manovra finanziaria attua rimodulazione e allungamento linee a breve

(Teleborsa) – Monrif e le società controllate Poligrafici Editoriale e Poligrafici Printing fanno delle precisazioni in merito alla Manovra Finanziaria sottoscritta la scorsa settimana con Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, BPER Banca e La Cassa di Ravenna, finalizzata alla riorganizzazione societaria ed all’incorporazione delle controllate.

Tale Manovra – si precisa – prevede la rimodulazione delle linee a breve termine per un valore di 46,8 milioni (per cassa, ancillary, revolving e stand-by) ed il contestuale allungamento al 2024 delle relative scadenze.

Inoltre, per effetto della concessione del finanziamento alla controllata Poligrafici Real Estate, che assumerà la denominazione di Editoriale Immobiliare, si realizzerà la trasformazione di una parte delle attuali linee a breve in linee a medio lungo per 11,9 milioni di euro.

