Monopattini, Purcaro (DEKRA): “Serve regolamentazione e impegno ONU su sicurezza stradale”

(Teleborsa) – La pandemia e gli incentivi alla micro mobilità elettrica hanno dato un forte impulso alla diffusione di bici, monopattini ed altri mezzi elettrici “alternativi”, che a tutt’oggi presentano evidenti problemi di sicurezza a causa della mancanza di una regolamentazione.

“Sono ormai troppi gli incidenti stradali, purtroppo anche mortali, causati o subiti da chi utilizza monopattini, hoverboard, monoruota elettrici, segway, e-bike, a dimostrazione che resta ancora pericolosamente molto basso il livello di sicurezza di questi mezzi”, afferma Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice President CEEME Region DEKRA Group.

“La micro mobilità elettrica è in crescita ma manca ancora una vera regolamentazione del settore”, sottolinea Purcaro, facendo cenno all’Osservatorio Monopattini curato dall’Asaps, l’Associazione sostenitori Amici della Polizia Stradale,. in base al quale in Italia si sono registrati centinaia di feriti e 10 morti nel 2021.

“Come DEKRA – spiega – abbiamo analizzato in maniera approfondita il fenomeno nel Rapporto sulla Sicurezza 2020 e proposto efficaci contromisure basate sulle evidenze. Sono prioritarie misure come l’obbligatorietà del casco, la riduzione della velocità, nuovi sistemi di frenata, la creazione di parcheggi dedicati e una formazione specifica per chi decide di muoversi con i miniveicoli elettrici”.

Secondo Purcaro “servono anche interventi per limitare i difetti dell’infrastruttura stradale, non proprio adatta per la circolazione e la fruibilità della mobilità leggera, una corretta omologazione dei mezzi e una chiara visibilità notturna attraverso l’impiego di indumenti riflettenti.”

“Il tema della sicurezza stradale globale – conclude – che è stato inserito nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, rappresenta ormai un tema centrale quando si parla di mobilità sostenibile” conclude.