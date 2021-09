Monnalisa si rafforza in Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Monnalisa, società quotata all’AIM Italia e leader nel settore childrenswear di alta gamma,annuncia l’apertura di uno store nel polo del lusso di DEJI PLAZA, nella città di Nanjing, Cina Meridionale.

Il Deji Plaza è sul podio dei Mall più esclusivi della Cina, meta dello shopping più selezionato, dalla moda all’arte, con oltre 65.000 mq

che ospitano i più importanti brand del lusso mondiale

Per Monnalisa è la decima apertura in Cina, mercato considerato strategico anche in considerazione dell’attuale scenario globale.