Monnalisa si rafforza in Cina su Tmall di Alibaba

(Teleborsa) – Monnalisa inaugura il suo flagship store sulla piattaforma B2C di Alibaba Group Tmall (monnalisatz.tmall.com).

La partnership con uno dei principali marketplace per il mobile e online e-commerce al mondo, consentirà al brand di childrenswear di Arezzo di insediarsi con ancora maggiore forza sul mercato cinese – con la possibilità di raggiungere anche gli oltre 650 milioni di clienti attivi su Tmall, con la sua raffinata offerta childrenswear.

La collaborazione tra Alibaba e Monnalisa si inserisce in una strategia più ampia per l’azienda di moda 0-16 anni, che punta all’integrazione tra e-commerce e negozi fisici, attualmente 44 nel mondo di cui 10 nella sola Cina.

Il brand Monnalisa sarà inoltre presente sull’hub virtuale helloITA, lanciato da Alibaba in collaborazione con l’agenzia ICE, che ha l’obiettivo di favorire l’export delle imprese e promuovere il made in Italy in Cina.