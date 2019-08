Monnalisa prosegue il programma di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Monnalisa ha acquistato, nel periodo dal 12 al 16 agosto inclusi, complessive n. 736 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 7,797 euro per azione, per un controvalore titoli complessivo pari ad 5.738,50 euro.

A seguito delle suddette operazioni, Monnalisa possiede n.14.497 azioni proprie, pari allo 0,28% del capitale sociale.

In Borsa intanto brillante rialzo per la società attiva da 50 anni nel settore del childrenswear di fascia alta, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,23%.