Monnalisa prosegue il programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Monnalisa ha acquistato, dal 27 al 31 maggio 2019 inclusi, complessivamente 100 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 8,50 euro per azione, per un controvalore titoli complessivo pari a 850 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 15 giugno 2018.

A seguito delle suddette operazioni, la società attiva nel settore del childrenswear di fascia alta possiede 10.622 azioni proprie, pari allo 0,20% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Milano, Monnalisa registra una flessione del 2,89%, che rispetto alla vigilia si attesta a 8,4 euro.