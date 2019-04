Monnalisa, new opening al mall di Fidenza Village

editato in: da

(Teleborsa) – Si taglia il nastro inaugurale di un nuovo punto vendita per Monnalisa. L’ambizioso piano di espansione retail del gruppo attivo nel settore dell’abbigliamento per l’infanzia, ha annunciato l’apertura di uno shop di oltre 120 metri quadri a Fidenza Village, in provincia di Parma.

Il Mall emiliano, famoso per l’alto livello delle 120 boutique al suo interno, è posizionato in un punto strategico distanziando solo un’ora da Bologna e Milano.

All’interno dello store di Monnalisa saranno ospitate le collezioni romantico contemporanee del gruppo, in un negozio che riprende fedelmente lo specifico layout nelle recenti aperture di Sawgrass Mills in Florida e di Marcianise. Le pareti saranno infatti candide alternate a quinte con iconiche rose, pavimento damiere e ripiani in vetro arricchiti da arresi in pelle bianca capitonnnè.

Tra meno di una settimana inoltre, ci sarà anche il new opening spagnolo all’interno del El Cortes Ingles di Barcellona.