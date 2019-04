editato in: da

(Teleborsa) – Monnalisa ha acquistato, nel periodo dal 1° al 5 aprile inclusi, complessive n. 300 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 8 euro per azione, per un controvalore titoli complessivo pari ad 2.400 euro.

A seguito delle suddette operazioni, Monnalisa possiede n.5.500 azioni proprie, pari allo 0,105% del capitale sociale.

Nel frattempo in Borsa scambia in profit la società che produce e vende i migliori capi di moda e abbigliamento per bambini, che lievita dell’1,90%.