Monnalisa, aggiornamento sull’acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Monnalisa, a parziale rettifica ed integrazione del comunicato stampa diffuso in data 11 febbraio, comunica di aver acquistato, nel periodo dal 4 all’8 febbraio inclusi, complessive n. 300 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 8,93 euro per azione, per un controvalore titoli complessivo pari ad 2.678 euro.

A seguito delle suddette operazioni, Monnalisa possiede n. 300 azioni proprie, pari allo 0,006% del capitale sociale.

Nel frattempo in Borsa la società attiva nel settore del childrenswear di fascia alta brilla, passando di mano con un aumento del 2,12%.