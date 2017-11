Mondo TV, York diventa partner dei progetti Final Fight e Naraka

(Teleborsa) – Nuovo accordo per Mondo TV, questa volta con il gruppo cinese Henan York, già partner del gruppo.

L’accordo prevede l’ingresso del gruppo York nei progetti relativi alle due serie animate Final Fight e Naraka, con un investimento per York pari a 1.950 mila usd per ciascuna serie, per un totale complessivo pari quindi a 3,9 milioni di usd, che saranno pagati in 18 mesi a partire da gennaio 2018.

A fronte di tale investimento il gruppo York avrà una quota dei ricavi licensing e merchandising mondiali derivanti dallo sfruttamento delle due serie.

Final Fight è una serie animata composta da 26 episodi di 22 minuti ciascuno, mentre Naraka è composta da 52 episodi da 11 minuti ciascuno; le due properties sono destinate prioritariamente al mercato cinese ed asiatico peril lancio anche nei settori del merchandising, del toy e del game su mobile, e la produzione esecutiva è affidata alla società di Taiwan Nada Holdings; entrambi i progetti saranno completati entro il 31 dicembre 2018.

La nuova intesa segna un nuovo passo importante nello sviluppo di questi due progetti molto rilevanti nella strategia di espansione in Asia del gruppo Mondo TV con la creazione per la prima volta di due progetti con una forte vocazione commerciale al fine di sfruttare al meglio le grandi opportunità in termini di fatturato che possono venire da tale area.