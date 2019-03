Mondo TV, Yoohoo parte anche in Italia su Frisbee

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Mondo TV conferma che YooHoo to the Rescue andrà in onda su Frisbee (canale 44 del digitale terrestre) dal 1 Aprile, dal lunedì al venerdì con un doppio appuntamento alle 8.10 e alle 16.20.

La serie, composta da 52 episodi di 11 minuti ciascuno e co-prodotta da Aurora World Corporation e Mondo TV Suisse, è una Netflix Original Series in 3D CGI che segue le avventure di cinque amici animali in missione per aiutare gli animali in difficoltà, usando l’ingegno e il gioco di squadra in ogni parte della terra. Un progetto con forti contenuti ecologici – come la tutela delle specie animali in via d’estinzione e della diversità ambientale – raccontati con il codice del pubblico prescolare a cui la serie si rivolge.

Il lancio globale è avvenuto su sulla piattaforma del gigante americano il 15 Marzo, ad esclusione di alcuni paesi tra cui l’Italia, dove Discovery si è assicurato la prima finestra.

“Frisbee si posiziona come uno dei principali canali tematici per bambini in Italia. Con YooHoo to the Rescue siamo contenti di rafforzare la nostra partnership con un leader di mercato come Discovery” afferma Matteo Corradi, CEO di Mondo TV.