Mondo TV, via libera da soci a bilancio 2017

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dall’assemblea di Mondo TV al bilancio 2017 che si è chiuso con un aumento a due cifre per l’utile netto di competenza pari a 12,8 milioni di euro in salita del 50% rispetto agli 8,6 milioni dell’esercizio 2016.

I soci hanno anche nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020. Il consiglio risulta essere composto da 5 componenti: Matteo Corradi – Presidente , Monica Corradi

Carlo Marchetti, Aurelio Fedele – Consigliere Indipendente, Angelica Mola – Consigliere Indipendente. Tutti i consiglieri provengono dall’unica lista presentata dall’azionista di maggioranza Orlando Corradi.

A Piazza Affari, il titolo di Mondo TV sale dello 0,91%.