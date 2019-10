Mondo TV, sottoscritto contratto con Vooz per coproduzione nuovo cartone animato

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV Suisse, gruppo Mondo TV, ha sottoscritto con Vooz, primaria società coreana di contenuti e marketing in particolare famosa in quanto titolare della serie di successo Pukka, il contratto di coproduzione di una nuova serie animata di genere comedy basata sulla property denominata “GooDoil Family”.

La serie sarà costituita da 78 episodi di 7 minuti ciascuno e sarà prodotta in 3D CGI con un budget di produzione determinato in 6,5 milioni di dollari.

La co-produzione prevede una ripartizione di compiti esecutivi tra le parti: in particolare, la Mondo TV Suisse si occuperà della produzione della animazione, di parte della pre-produzione e della post-produzione.

Vooz parteciperà in via maggioritaria al budget sia con prestazioni in natura, conferendo la property e realizzando le altre attività di produzione, sia finanziariamente con il pagamento a Mondo TV Suisse di un importo pari a 2,85 milioni di dollari.

Le parti hanno altresì previsto nel contratto di coproduzione sia una ripartizione tra Mondo e Vooz dei territori per la distribuzione della serie, la cui disciplina è contenuta in un separato contratto di distribuzione, sia una ripartizione dei ricavi successivi alla distribuzione. Al netto quindi dei rispettivi compensi di distributore (pari ad una percentuale minoritaria dei ricavi di vendita e licenza della serie ai terzi), le parti avranno diritto ad una quota percentuale dei ricavi stessi, variabile a seconda del territorio. Mondo TV Suisse avrà diritto infatti ad una quota significativamente maggioritaria in Italia, Vooz ad una quota significativamente maggioritaria in Corea, mentre nel resto del mondo, Mondo avrà una quota pari al 40% di tutti i ricavi.

