Mondo TV sigla nuovo contratto di licenza con Voxell Baltic

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto con Voxell Baltic, società avente sede a Riga, in Lettonia, un contratto di licenza avente ad oggetto lo sfruttamento televisivo di otto serie della library Mondo TV, tra cui Sissi.

Con il nuovo accordo la licenziataria potrà offrire i programmi licenziati nei territori della Russia, del CSI e dei Paesi baltici per un anno sui canali televisivi cosiddetti pay e altre forme di sfruttamento digitale in via non esclusiva.

Continua l’interesse nel mercato russo per le property della Mondo TV.

A Piazza Affari, Mondo TV sale dello 0,54%.