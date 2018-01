Mondo TV sigla licenza con polacca ITI Neovision

(Teleborsa) – Mondo TV ha chiuso un contratto di licenza con la società ITI Neovision di Varsavia avente ad oggetto la prima e seconda stagione di Sissi.

La licenza, si legge in una nota del broadcaster, prevede la concessione dei diritti “Basic TV” in via esclusiva, nonché i diritti “IP TV” e pay in via non esclusiva fino al 2020.

Oltre al corrispettivo di licenza, il licenziatario si farà carico dei costi per la realizzazione della colonna audio in polacco di cui Mondo TV acquisterà la proprietà e quindi i diritti di sfruttamento.

“Al di là del dato economico, comunque interessante per il paese di cui si tratta benché non rilevante in sé, l’accordo vede la sua importanza nel fatto che sia per la prima che per la seconda stagione di Sissi si avrà in Polonia un importante posizionamento televisivo a supporto della vendita dei prodotti di licensing” commenta la società.

Oggi i titoli Mondo TV stanno perdendo terreno a Piazza Affari con un ribasso del 3,41%.