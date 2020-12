Mondo TV sigla intesa con MOPI per seconda serie MeteoHeroes

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV annuncia di aver raggiunto un’intesa con MOPI – Meteo Operations Italia, per la partecipazione alla produzione della seconda stagione della serie TV MeteoHeroes.

La seconda stagione si articolerà in 52 episodi da 11 minuti ciascuno. La serie sarà prodotta in tecnica digitale 2D e si baserà sulla property originale di MOPI, denominata MeteoHeroes. La produzione partirà già con la scrittura dei nuovi episodi dal primo trimestre 2021 e si prevede di concludere la produzione entro il 2022. Il Gruppo Mondo TV si occuperà di tutta la produzione esecutiva della serie, in collaborazione con MOPI. Il Gruppo Mondo TV si occuperà di tutta la produzione esecutiva della serie, in collaborazione con MOPI.

I MeteoHereos si stanno affermando, con ottimi risultati di audience, come uno strumento di comunicazione positiva e divertente ai bambini circa i temi ambientali ritenuti sempre più importanti per i broadcaster di tutto il mondo. Infatti, sulla base delle

licenze vendute per la prima stagione, la serie avrà una copertura televisiva in oltre 120 paesi in tutto il mondo: anche per tale ragione le parti hanno deciso di proseguire l’investimento nel progetto dando continuità alla prima stagione con l’obiettivo di incrementarne il successo.

MOPI parteciperà per il 45% del budget, mentre Mondo TV parteciperà per il restante 55% del budget facendosi carico delle necessarie lavorazioni. Le parti parteciperanno in proporzione al loro apporto al budget ai ricavi generati dalla distribuzione nel mondo della Serie, sia per quanto riguarda i diritti media che di licensing e merchandising; detta distribuzione, come già accaduto per la prima stagio