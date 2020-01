Mondo TV sigla accordo licenza per Fantasy Island con New Tang Dynasty TV

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV sottoscrive un nuovo contratto di licenza con New Tang Dynasty television

per la trasmissione della serie animata Fantasy Island in Nord America in lingua

cinese

Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un contratto di licenza con New Tang Dynasty Television, per lo sfruttamento della serie animata Fantasy Island, appartenente alla old library Mondo Tv.

La licenza, non esclusiva, è relativa alla TV terrestre, cavo e satellite in USA, Canada e Nord America ed in lingua cinese.

Tale accordo, sebbene di importo non significativo, conferma la capacità del gruppo di produrre ricavi anche con i titoli della old library in Nord America.