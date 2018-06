Mondo TV sigla accordo di licenza con Play Press

editato in: da

(Teleborsa) – Edizioni Play Press ha acquistato da Mondo TV una licenza per lo sfruttamento di alcuni diritti di publishing della serie di animazione basata sulla property Invention Story, serie di punta del futuro catalogo Mondo TV.

Play Press, spiega Mondo TV in una nota, in particolare si occuperà della pubblicazione di prodotti come albi, per la loro diffusione sui canali edicola e della Grande Distribuzione Organizzata nel periodo compreso tra gennaio 2019 e tutto dicembre 2021.

Il contratto prevede il pagamento da parte della licenziataria di un minimo garantito, “in sé non rilevante ma comunque

interessante per la tipologia di prodotto nel territorio licenziato, nonché la maturazione e il pagamento di royalties a favore di Mondo TV in una percentuale del fatturato netto di vendita”.