Mondo TV sigla accordo con tedesca Toon2Tango

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto un nuovo accordo con la società tedesca Toon2Tango, la recente joint venture fondata da Hans Ulrich Stoef e Jo Daris con sede a Monaco di Baviera, per la distribuzione di due nuovi prodotti per ragazzi attualmente in produzione da parte di terzi.

Mondo Tv si occuperà, in stretta collaborazione con Toon2Tango, che menterrà un ruolo principale in Germania, Austria e Svizzera, della distribuzione mondiale dei due programmi ad eccezione dei territori della Scandinavia e del Benelux, quanto ad un progetto, e del Regno Unito, Irlanda e Canada, quanto al secondo progetto.

La distribuzione avrà ad oggetto sia i diritti media (e quindi tutti i diritti di sfruttamento audiovisivo) che licensing & merchandising (con esclusione dei diritti di Master Toy che rimangono riservati a Toon2Tango con ripartizione in ogni caso della commissione).

La commissione concordata tra le parti e da Toon2tango con i proprietari dei due brand, e che deve essere mantenuta riservata, sarà ripartita tra Mondo TV e Toon2Tango alla luce della loro intensa cooperazione nella distribuzione. Uniche eccezioni alla regola della ripartizione sono i territori dell’Italia, che rimane al 100% alla Mondo, e della Germania, Austria e Svizzera che rimangono al 100% alla Toon2Tango.

