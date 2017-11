Mondo TV si rafforza in Russia. Nuova licenza con SAN Media

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un nuovo contratto di licenza con la società SAN Media di Mosca.

La licenza, si legge in una nota del broadcaster, ha ad oggetto i diritti non esclusivi di trasmissione VOD, per un periodo di due anni di alcune serie della Mondo TV, tra cui Sissi.

“Il contratto di per se’ non rilevante come importo evidenzia la forza nel gruppo nei contenuti digitali e rappresenta un buon segnale di ripresa del mercato russo per i prodotti audiovisivi, che in prospettiva costituisce un importante mercato per il Gruppo”, rileva Mondo TV.