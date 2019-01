Mondo TV si rafforza in Russia con licenza triennale

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV continua a crescere in Russia, dove ha sottoscritto con la società moscovita Kinomania TV un contratto di licenza avente ad oggetto lo sfruttamento televisivo di 4 serie della sua library, tra cui Invention Story.

Con il nuovo accordo la licenziataria potrà offrire i programmi nei territori della Russia, del CSI e dei paesi baltici per tre anni a partire da marzo 2019 sui canali televisivi cosiddetti pay e altre forme di sfruttamento digitale in via esclusiva.

Il titolo Mondo TV scambia in discreto rialzo oggi a Piazza Affari dove guadagna l’1,89%.