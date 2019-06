Mondo TV si allea con partner tedesco per produzione otto serie in Nord Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV e Mondo TV Suisse hanno stipulato un’alleanza strategica con l’operatore tedesco Toon2Tango GmbH, un nuova impresa fondata da Hans Ulrich Stoef, ex CEO di m4e e Chairman di Studio 100. La collaborazione è finalizzata alla coproduzione e

distribuzione di almeno otto serie televisive di animazione in 3D CGI nei prossimi quattro anni, rivolti al mercato internazionale con particolare attenzione all’Europa.

Matteo Corradi, amministratore delegato di Mondo TV, ha affermato che questa alleanza è “uno dei passi più importanti per il futuro” del Gruppo e “proietterà Mondo TV in quei paesi del Nord Europa dove nostra presenza è stata al di sotto delle nostre

aspettative”.

L’annuncio della partnership strategica oghgi ha messo le ali al titolo Mondo TV, che ha chiuso la seduta alla Borsa di milano in rialzo del 7,9% a 1,12 euro. Il quadro tecnico di breve periodo di Mondo TV mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,153. Rischio di discesa fino a 1,082 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 1,224.