Mondo TV, semestrale in contrazione

(Teleborsa) – Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mondo Tv , la relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo al 30 giugno 2019.

Il documento evidenzia, rispetto al corrispondente periodo del 2018, la diminuzione dei ricavi di circa 5,1 milioni di euro in valore assoluto ed al 32% circa in termini percentuali. Il valore, fa sapere la società nel comunicato ufficiale, è in linea con il nuovo business plan che prevede minori ricavi ma anche un livello complessivo di investimenti inferiore.

Sempre in linea con quanto previsto per il 2019, l’utile netto del periodo di competenza del Gruppo è pari a 2 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 6,8 milioni del primo semestre 2018.

Il Margine Operativo Lordo è passato da 12,9 milioni registrato nel periodo di confronto, a 7,8 milioni di euro del primo semestre 2019 con un decremento pari a 5.1 milioni determinato dai minori ricavi.

La posizione finanziaria netta passa da una disponibilità di 8,1 milioni di euro ad una disponibilità netta di 1,7 milioni al 30 giugno 2019, per effetto degli investimenti effettuati nella produzione delle nuove serie animate e dell’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 16 che estende alle locazioni il medesimo trattamento contabile previsto per i leasing, determinando al 30 giugno 2019 un maggiore indebitamento determinato dal cambio di principio pari ad euro 1,8 milioni di euro. Peraltro nel secondo semestre le operazioni sul capitale della Mondo TV France (già effettuate) e Mondo TV Iberoamerica porteranno ulteriore liquidità nel Gruppo per circa euro 1,8 milioni; è atteso inoltre un miglioramento nel capitale circolante per incassi da clienti a fronte di investimenti già effettuati.

Il Patrimonio netto del Gruppo passa dai 58,2 milioni di euro al 31 dicembre 2018 ai 59,3 milioni al 30 giugno 2019 per effetto principalmente del positivo risultato del semestre e dalla cessione di azioni delle controllate.