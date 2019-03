Mondo TV, primo accordo di publishing serie Meteo Heroes

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha siglato un accordo con Play Press S.r.l. per la futura concessione di una licenza per lo sfruttamento di alcune categorie di prodotti per l’edicola da svilupparsi sulla property Meteo Heroes. Si rammenta che la property è oggetto di una nuova serie coprodotta con Epson Meteo e pone al centro le tematiche legate agli effetti dei cambiamenti climatici, tema di grande attualità e interesse.

L’accordo con il primario operatore nel settore publishing in Italia è il primo in assoluto raggiunto in ambito licensing, e in particolare nel settore publishing, da parte della Mondo TV sui Meteo Heroes.

L’intesa prevede la concessione di una licenza biennale dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2022, con pagamento di un minimo garantito non significativo suddiviso in diverse tranche, e future royalties. Con questa intesa viene avviato il piano licensing su Meteo Heroes, serie ritenuta oggi di punta dalla Mondo TV alla luce dell’interesse ricevuto sul mercato.

Positivo il titolo Mondo TV a Piazza Affari: +0,78%.