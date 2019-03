Mondo TV, primo accordo di licensing con Publievent

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo il conferimento alla Mondo TV da parte di Surge Licensing, dell’incarico di sub-agente per lo sviluppo del licensing basato sulla property giocattolo della William Mark Corp., Feisty Pets, in Italia e nella Penisola Iberica (annunciato lo scorso 11 dicembre 2018) Mondo TV ha concluso il suo primo accordo di licensing sulla suddetta property.

Il primo contratto è stato sottoscritto con la società Publievent di Napoli. Con il contratto concluso con la Mondo TV, la licenziataria si impegnerà a realizzare degli eventi sulla licenza Feisty Pets nelle principali gallerie dei centri commerciali in Italia per due anni dalla ripresa della stagione scolastica 2019.

Feisty Pets è un prodotto che ha sfondato nel mondo del giocattolo a cominciare dagli Stati Uniti dove i consumatori hanno fatto diventare questo prodotto un fenomeno mediatico con milioni di fan che hanno pubblicato sui social media le loro storie, divertenti e spaventose allo

stesso tempo, legate ai Feisty Pets. L’accordo quindi, che prevede il pagamento sia di un minimo garantito, in sé non significativo, che di royalties, riveste una particolare rilevanza strategica al fine di creare anche in Italia la cosiddetta “brand awarness” sulla property al fine

di porre le basi per replicarne il successo anche in Italia.