Mondo TV porta Sissi in Ucraina

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un accordo con MALYATKO TV, tra le principali televisioni private in Ucraina, per la concessione in licenza dei diritti di trasmissione per la free tv delle serie animate Sissi prima e seconda stagione e di altri titoli della library classica.

La licenza è concessa per un periodo di 2 anni e prevede l’autorizzazione alla trasmissione non esclusiva in lingua locale in Ucraina.

Il titolo Mondo TV già ben impostato a Piazza Affari mostra, dopo la notizia, un rialzo del 2,51%.

Il quadro tecnico di Mondo Tv segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,62 Euro, mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 3,72. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,56.