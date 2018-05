Mondo TV porta seconda stagione Sissi in Medio Oriente

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un contratto con beIN gruppo televisivo leader nel mondo arabo con sede a Doha in Qatar, per la licenza della

seconda stagione della serie TV “Sissi La Giovane Imperatrice” con cui vengono concessi i diritti di diffusione televisiva in via esclusiva in Medio Oriente e Nord Africa.

In particolare la licenza ha ad oggetto la concessione dei diritti cosiddetti Free Tv, Pay TV, SVOD e OTT per la trasmissione sui canali beIN. La licenza avrà durata di 5 anni a partire da settembre 2018.

L’accordo – spiega la società in una nota – conferma la “forza del gruppo Mondo Tv in Medio Oriente e permette di proseguire in questi paesi lo sviluppo del Brand già iniziato con la prima serie”.