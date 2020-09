Mondo TV, porta la terza stagione di Sissi in Polonia

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto un accordo di licenza con TVP, televisione nazionale polacca, per la diffusione free tv e su piattaforma VOD della terza stagione di Sissi.

L’intesa è su un accordo la cui durata è di tre anni a partire dal 1 gennaio 2021 e che prevede una licenza per la diffusione in esclusiva sulla free tv e VOD in territorio e in lingua polacchi.

L’accordo prevede il pagamento da parte di TVP di un corrispettivo fisso non particolarmente significativo, ma la presenza della serie sul principale canale nazionale può fornire un valido strumento per il lancio del licensing nel territorio.

La conclusione di questa ulteriore intesa evidenzia comunque il successo di questa property e la forza distributiva del gruppo.

(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)