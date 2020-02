Mondo TV, porta in Svizzera Sissi e Meteo Heroes

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto tramite la propria controllata Mondo Tv Suisse un accordo di licenza con RSI, televisione nazionale svizzera in lingua Italiana, per la diffusione sui propri canali free tv LA1 e LA2 e su piattaforma VOD della terza stagione di Sissi e di Meteo Heroes.

L’accordo, la cui durata è di cinque anni, prevede la licenza per la diffusione in esclusiva sulla free tv in territorio Svizzero. L’accordo prevede il pagamento da parte di RSI di un corrispettivo fisso.

La conclusione di questo ulteriore contratto evidenzia il successo di queste due nuove serie e la forza distributiva del gruppo.

(Foto: © Fred Mantel / 123RF)