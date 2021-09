Mondo TV, nuovo contratto di licenza e distribuzione in Canada

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV – società quotata sul segmento STAR di Borsa Italia a e attiva nel settore della produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione per la TV ha sottoscritto con Oznoz Entertainment (società con sede a Vancouver e nuovo cliente per il gruppo) un contratto di licenza e distribuzione in Canada di Invention Story e altri programmi della library di Mondo TV.

La licenza ha ad oggetto i diritti SVOD per la distribuzione dei programmi licenziati su piattaforme digitali in Canada per un periodo di 2 anni. La licenza prevede il pagamento di un importo cosiddetto di minimo garantito, “interessante ancorché non significativo, e prevede soprattutto il pagamento di royalties sulla base del traffico generato in Canada dalle visualizzazioni degli episodi della serie”, sottolinea Mondo TV in una nota.

Peggiora la performance di Mondo TV, con un ribasso dello 0,28%, portandosi a 1,41. Ieri sera la società aveva anche reso noto che il CEO Matteo Corradi ha venduto 701.500 azioni della società. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,399 e successiva a quota 1,387. Resistenza a 1,425.