Mondo TV, nuovo accordo licensing su Feisty Pets

(Teleborsa) – Dopo il conferimento alla Mondo TV da parte di Surge Licensing, dell’incarico di sub-agente per lo sviluppo del licensing basato sulla property giocattolo della William Mark Corp, Feisty Pets, in Italia e nella Penisola Iberica (annunciato lo scorso 11 dicembre 2018) Mondo TV ha concluso un nuovo accordo di licensing, nel settore publishing, sulla suddetta property.

Il contratto è stato sottoscritto con la società Edicart Style di Legnano, una tra le principali case editrici di libri per bambini e ragazzi presenti sul territorio italiano in oltre 5.000 punti vendita. Con il contratto concluso con la Mondo TV, la licenziataria si impegnerà a realizzare diverse categorie di libri e pubblicazioni per ragazzi.