Mondo TV, nuovo accordo licensing per la property Feisty Pets

(Teleborsa) – Prosegue lo sviluppo della property di successo Feisty Pets. Dopo il conferimento alla Mondo TV da parte di Surge Licensing, Inc. dell’incarico di sub-agente per lo sviluppo del licensing basato sulla property giocattolo della William Mark Corp., Feisty Pets, in Italia e nella Penisola Iberica, annunciato lo scorso 11 dicembre 2018, Mondo TV comunica di aver concluso un nuovo accordo di licensing sulla suddetta property.

Il contratto è stato sottoscritto con la società Nice S.r.l. per le categorie Fashion Accessories fino al 31 dicembre 2021, in via non esclusiva per L’Italia.

L’accordo, che prevede il pagamento sia di un minimo garantito, in sé non significativo, che di royalties, riveste una particolare rilevanza strategica per creare la cosiddetta “brand awarness” sulla property al fine di porre le basi per replicare in Italia il successo che la stessa ha già avuto negli Stati Uniti.