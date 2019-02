Mondo TV, nuovo accordo in Russia per diffusione su internet programmi di animazione

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto con Ivi LLC, primario operatore di piattaforme di video on-demand in Russia, un nuovo accordo di licenza per la diffusione su piattaforma VOD di sei programmi della library di proprietà della Mondo TV, tra cui in particolare la seconda stagione di Sissi, la giovane imperatrice e la prima stagione di Heidi.

L’accordo, la cui durata è di due anni, prevede la licenza per la diffusione non esclusiva su piattaforma digitale con sfruttamento cosiddetto AVOD e SVOD in territorio Russo e dei paesi aderenti al CSI dei programmi licenziati. L’accordo prevede il pagamento da parte di Ivi di di un minimo garantito, di entità comunque non significativa in sé, e di royalties calcolate sui ricavi generati dalla visione dei programmi licenziati, ad oggi non quantificabili.

Il contratto ha in ogni caso una sua rilevanza in quanto può considerarsi strategico lo sfruttamento delle serie Mondo TV, e in particolare di Sissi e Heidi, in un mercato ampio come la Russia e il CSI.