Mondo TV, nuovo accordo di licenza con Abu Dhabi Media

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un nuovo accordo di licenza con Abu Dhabi Media, società televisiva governativa di Abu Dhabi.

La licenza, spiega il broadcaster di cartoni animati in una nota, ha ad oggetto i diritti di trasmissione televisiva in Medio Oriente e Nord d’Africa di quattro serie animate distribuite dalla Mondo TV per 36 mesi in versione araba senza limitazione al numero di passaggi televisivi sul canale Majid Kids TV.

Il nuovo accordo non risolleva il titolo Mondo TV, che si conferma in lieve calo (-0,78%) sul listino milanese.