Mondo TV, nuovo accordo di Invention Story in Indonesia

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un nuovo accordo di licenza per la concessione dei diritti di sfruttamento digitale oltre che televisivo in

Indonesia della prima serie di Invention Story, distribuita da Mondo TV.

L’accordo sottoscritto con la società Spectrum Film di Jakarta, primario operatore nel settore media, consentirà la diffusione da parte della licenziataria del programma di Mondo TV.

La licenza avrà durata di cinque anni e prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso, con un diritto di opzione per le nuove stagioni prodotte.

L’accordo è importante per creare la cosiddetta “brand awareness” sul titolo nella regione a vantaggio dei futuri piani di lancio delle nuove serie attualmente in corso di produzione da parte della Mondo TV e per lo sviluppo del licensing e merchandising in tutta la regione.