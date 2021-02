Mondo TV, nuova licenza in Italia per il Gruffalo

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV comunica che Emmeci, con sede a Biella, ha acquistato da Mondo TV una licenza per il territorio di Italia, San Marino, Città

del Vaticano e Canton Ticino, per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della property Il Gruffalò per la produzione e il commercio di prodotti legati alle campagne per l’epifania 2022 e 2023.

L’accordo – si legge in una nota – conferma l’appeal della property Il Gruffalò, distribuita dalla Mondo TV, che nel mercato del licensing e merchandising si sta espandendo su molteplici categorie di prodotti.

(Foto: © Fred Mantel / 123RF)