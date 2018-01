Mondo TV, nuova intesa per il licensing per Robot Trains

(Teleborsa) – Ciao S.r.l., società di Pavia attiva nel settore dei prodotti per le feste, ha acquistato una licenza per lo sfruttamento dei diritti di distribuzione per alcune categorie merceologiche, tra cui Costumi e prodotti per il carnevale, prodotti estivi e party line basati sulla property Robot Trains.

Lo fa sapere Mondo TV spiegando che la licenza che terminerà nel primo trimestre 2021 autorizza e prevede la distribuzione in Italia dei suddetti prodotti sui canali della Grande Distribuzione Organizzata.

Il contratto prevede un minimo garantito e royalties in favore di Mondo Tv per l’eventuale eccedenza.

“Si allarga in modo importante il numero dei licenziatari che salgono a bordo del progetto Robot Trains”, ha commentato Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV.