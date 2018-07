editato in: da

(Teleborsa) – Edizioni Play Press ha esteso lo sfruttamento di alcuni diritti di publishing della serie TV Sissi la giovane imperatrice in Italia fino al 31 dicembre 2020.

Lo fa sapere Mondo TV spiegando che Play Press in particolare si occuperà della pubblicazione di prodotti come albi, coloring e activity per la loro diffusione sui canali edicola e della Grande Distribuzione Organizzata.