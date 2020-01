Mondo TV, licenza brand MeteoHeroes a Bauli per Pasqua 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Bauli ha acquistato da Mondo TV i diritti di licenza e merchandising della serie TV di animazione MeteoHeroes ai fini della realizzazione e commercializzazione di diversi articoli dolciari per la Pasqua.

La licenza, relativa a Italia, Vaticano, San Marino e Canton Ticino, prevede lo sfruttamento del brand nel corso della Pasqua 2021.

L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito, interessante anche se ancora in sé non particolarmente significativo, e di royalties da parte di Bauli a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito. Data anche l’importanza del licenziatario e la sua capacità distributiva capillare si attende che l’incasso superi il minimo garantito.

(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)