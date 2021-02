Mondo TV, la serie Sissi sbarca in Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto con JETSEN HUASHI WANGJU CULTURE MEDIA Co. Ltd, il più grande distributore digitale e new-media di film e fiction televisive in Cina, un nuovo accordo di licenza per la diffusione su piattaforma VOD delle prime due stagioni di Sissi, la giovane imperatrice, serie coprodotte da Mondo TV con il Sole di Carta.

L’accordo – spiega una nota – la cui durata è di nove anni a decorrere dal 1 marzo 2021, prevede la licenza per la diffusione su piattaforma digitale con le varie modalità di offerta VOD (Video-on-Demand) su tutto il territorio cinese.



La licenziataria è parte del gruppo Beijing Jetsen Technology Co. e ha collaborato con oltre duemila società di produzione acquisendo oltre cinquantamila ore di show, cartoni animati e altri programmi di intrattenimento; ha inoltre sviluppato una propria piattaforma di

intrattenimento nazionale dedicata al programma educativi per bambini di tutte le età. Huashi Wangju è diventato il principale distributore di licenze per l’offerta digitale di contenuti oltre che fornitore di servizi multimediali in Cina

(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)