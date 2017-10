Mondo TV, la serie Invention Story si prepara a conquistare la Turchia

(Teleborsa) – Mondo TV ha ricevuto da Turkuvaz Görsel Isitsel ve Iletisim del gruppo Turkuvaz Media la conferma di interesse all’acquisto dei primi

104 episodi della serie Invention Story, prodotta da Mondo TV con le società cinesi Suzhou Tian Rum e Harmony Technology.

La serie, con i suoi 520 episodi da produrre, rappresenta ad oggi il progetto di più ampio respiro della Mondo TV, si legge in una nota del produttore di cartoon.

Il corrispettivo di licenza non sarà in sé particolarmente rilevante, ma è importante la circostanza che Invention Story avrà

una finestra di esposizione televisiva in un mercato potenzialmente rilevante come la Turchia, spiega la società.

Dopo lo vendita a Discovery Channel Middle East annunciata lo scorso 4 settembre 2017, la conferma dell’interesse da parte del gruppo Turkuvaz Media che gestisce il principale canale televisivo per ragazzi in Turchia, denominato Minika, rappresenta un importante ulteriore passo per lo sviluppo del business attorno a questa property, ha poi precisato Mondo TV.