Mondo TV, KSM Gmbh acquista licenza per tre serie e tre film

(Teleborsa) – Mondo TV annuncia che KSM Gmbh ha acquistato una licenza per lo sfruttamento audiovisivo di tre serie e tre film della library classica della Mondo TV.

La licenza prevede il diritto di sfruttamento dei programmi in tedesco in Germania, Austria, Liechtenstein, Lussemburgo, Svizzera tedesca e Alto Adige per un periodo di sei anni a partire dal 1° marzo 2018.

Benché la licenza sia stata concessa a fronte di un corrispettivo flat in sé non particolarmente rilevante, per lo sviluppo del business della Mondo TV è importante questa vendita ad un nuovo cliente in un mercato tradizionalmente non facile per il Gruppo, tanto più in quanto la licenza riguarda titoli classici della library.