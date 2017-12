Mondo TV, intesa preliminare di licenza in Turchia con dsmart

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto con dsmart, pay tv turca dell’operatore televisivo Dogan, un nuovo contratto di licenza per la trasmissione di programmi animati della Mondo TV.

La licenza, spiega il broadcaster in una nota, ha ad oggetto il rinnovo dei diritti di trasmissione Pay TV in Turchia, e dei diritti Video On Demand, Mobile ed Internet in lingua turca per un periodo di 2 anni della serie animata Sissi, nonché l’acquisto della seconda stagione della stessa serie.

“L’accordo rappresenta un passo importante per il supporto che dallo stesso potrà venire allo sviluppo del merchandising di Sissi in un mercato particolarmente interessante come quello turco”, commenta Mondo TV.