Mondo TV, Iberoamerica vede fatturato 2021 in crescita a 5,4 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV Iberoamerica controllata di Mondo TV ha pubblicato i dati del bilancio consolidato 2020 che evidenziano un fatturato a 2,48 milioni (circa 2,415 milioni nel 2019), mentre l’Ebitda normalizzato consolidato è positivo per un importo di 482 mila euro (circa 1,337 milioni nel 2019) e l’utile consolidato è positivo per un importo di 50 mila euro (circa 107 mila nel 2019).

Il consiglio ha anche approvato il budget per l’anno 2021 che prevede un fatturato in crescita a 5,461 milioni con un Ebitda consolidato di 2,623 milioni e un risultato consolidato positivo di 2,456 milioni.



Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’andamento del gruppo Mondo TV Iberoamerica che grazie anche alla crescita dello studio 3D della controllata Mondo TV Canarias vede un 2021 molto promettente e che potrà dare un importante aiuto alla crescita consolidata di tutto il Gruppo Mondo TV. Non possiamo che complimentarci con il management delle nostre controllate spagnole“.

(Foto: © Fred Mantel / 123RF)