Mondo TV Iberoamerica sigla accordo con Sony Music Entertainment Italy

(Teleborsa) – La controllata di Mondo TV, Mondo TV Iberoamerica ha concluso un accordo con Sony Music Entertainment Italy, per la distribuzione musicale dei brani musicali tratti dalla colonna sonora di “Heidi, bienvenida a casa”.

In particolare, Sony Entertainment avrà una licenza esclusiva per le registrazioni della prima serie televisiva di “Heidi, Bienvenida” con un’opzione per la seconda stagione. I diritti riguardano la distribuzione e sfruttamento musicale delle opere in Italia, San Marino, Città del Vaticano e la Svizzera italiana. A Sony è stato anche garantito un diritto di prima negoziazione per l’organizzazione futura di eventi dal vivo legati al brand e alla serie TV.