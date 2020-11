Mondo TV, i MeteoHeroes sbarcano anche in Francia

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto con CANAL + Thematiques, il più importante operatore di canali Pay-TV in Francia e parte del gruppo Vivendi, un’intesa preliminare per la licenza della serie MeteoHeroes, prodotta da Mondo TV con il Centro Epson Meteo, con la quale sono concessi alla licenziataria i diritti di sfruttamento televisivo per la Pay-TV e il SVOD della serie per 36 mesi in Francia e in diversi territori di lingua francese.

L’ingresso dell’importante partner, a fronte di un license fee interessante per la property, “rappresenta un importante ulteriore passo per lo sviluppo del business legato ai MeteoHeroes in uno dei più grandi mercati europei”.